麻雀のプロリーグ「Mリーグ」セガサミーフェニックスの浅井堂岐（たかき、日本プロ麻雀協会）のエックスが10日に更新され、実母名義の投稿で、浅井の現在の病状が公表された。【写真】フェニックスが悲願の初優勝！勇退する近藤誠一監督の花道飾る浅井は4日の第2試合に登板して4着に終わった直後、タオルで口元を押さえて椅子の後ろに座り込み、ファンから心配の声が寄せられていた。その後、所属するセガサミーフェニックス