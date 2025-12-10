警察や神父までもがその力を頼る“悪魔祓い株式会社”の死闘を描く、マ・ドンソク主演のホラーアクション『悪魔祓い株式会社』が12月12日(金)より公開。本作のホラー要素にスポットを当てた本編映像をご紹介する。バウ社長（マ・ドンソク）とシャロンとキムによる悪魔祓い株式会社は、悪魔崇拝カルト集団が台頭する街で、様々な悪魔憑き事件を解決してきた。バウたちは医師のジョンウォンから依頼を受け、彼女の妹であるウンソの悪