女優の長濱ねる（27）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。所属していた欅坂46の卒業について語った。この日は、けやき坂46（現・日向坂46）所属時に同僚だった影山 優佳（24）とトーク。長濱は自身のグループ卒業について「自分もいっぱいいっぱいで、20歳でグループ辞めた時って、やっぱりアイドルの自分と本当の自分、自分の思う家での自分との境目がわかんなくなっちゃって」と当時の状況を振り返った。