三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は10日、2週間ぶりに第10話が放送され、24文字に及ぶ長い番組名の“タイトル回収”がなされた。金城綾香プロデューサーに舞台裏を聞いた。＜※以下、ネタバレ有＞1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い