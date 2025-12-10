総合経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案は11日、与党と国民民主党などの賛成により衆議院を通過する見通しです。一般会計の総額は18兆3034億円となります。国民民主党・玉木代表 「今回の補正予算については我が党としては賛成するということで臨みたいと思います」国民民主党の玉木代表は10日、補正予算案に賛成する方針を表明しました。国民民主党が必要性を主張していた、ガソリン税の暫定税率の廃止や自賠責保険からの