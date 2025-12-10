ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は１０日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。安井瑞紀（３２＝岡山）は６Ｒ、５枠から２着を確保し、８位で予選を突破した。「体感的にも直線は良かった。でも、ターン回りが一番いいかな」と舟足の感触も悪くない。２０２６年前期勝率は６・２８でＡ１級初昇格。２日目には連勝を飾るなどハンドルさばきにも磨きがかかる。５日目の準優１１