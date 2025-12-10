メ～テレ（名古屋テレビ） 女性のスカートの中を盗撮した罪などに問われている元岐阜県警の警察官に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと元岐阜県警生活安全総務課の警部野村祐一被告（45）は今年6月と8月に愛知県一宮市のゲームセンターなどでかばんに隠したスマートフォンで女性のスカートの中を盗撮した性的姿態等撮影の罪などに問われています。