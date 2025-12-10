メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県海津市で無免許運転で事故を起こし男性にけがをさせたにもかかわらず、逃げたとして24歳のベトナム国籍の男が逮捕されました。 逮捕されたのは、住居不詳・無職のベトナム国籍のルオン・ドゥック・ヒエウ容疑者（24）です。 警察によりますとルオン容疑者は今年1月、海津市平田町の堤防道路で乗用車を無免許で運転中、車に衝突して運転していた男性（44）にけがをさせたにもかかわら