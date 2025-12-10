今年度の補正予算案をめぐり、立憲民主党と公明党は予算案の組み替えを求める動議を共同で提出することを決めました。立憲民主党本庄知史 政調会長「物価高対策として不十分な部分、そして財政や将来の世代と考えたときに過大な国債発行、こういったところは圧縮していきたいという思い、考え方が一致した結果だ」公明党岡本三成 政調会長「今後、他の野党の方にも声掛けをさせていただきますが、動議を発動していき