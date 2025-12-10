赤色灯兵庫県警明石署は10日、県内に住む女子小学生に裸の画像を撮影、送信させたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで、自称神戸市立中学教諭の寺元優一郎容疑者（38）＝神戸市北区＝を逮捕した。容疑を認めている。逮捕容疑は4月5日、18歳未満と知りながら、当時11歳の女児にスマートフォンで裸の画像を撮影させ、交流サイト（SNS）を使って自分のスマホに送信させ、保存した疑い。女児の保護者が5月中旬、