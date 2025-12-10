日本サッカー協会は１０日、日本代表が来年３月３１日（日本時間４月１日）に、英ロンドンのウェンブリー競技場でイングランド代表と国際親善試合を行うと発表した。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングは日本が１８位でイングランドは４位。過去の対戦成績は日本の１分け２敗。２０１０年５月３０日にはＷ杯南アフリカ大会直前に対戦し、ＣＫからＤＦ闘莉王のゴールで先制したが、１−２で敗れた。ドルトムント（ドイツ