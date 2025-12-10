横浜花火台船火災の第三者委最終報告書をまとめ、会見する座長の河野氏（中央）ら＝１０日、横浜市役所８月に横浜港で起きた花火打ち上げの台船火災を検証した主催者の第三者委員会は１０日、最終報告書を発表した。映像を検証し、筒の中で花火玉が爆発する「筒ばね」とみられる現象が起きたと結論付けた。安全確保の観点から、花火玉の数量を見直すよう検討することを提言した。筒ばねの原因について、火薬装填（そうてん）時