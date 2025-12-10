来季からＪ２に降格する湘南は１０日、新監督に長沢徹氏（５７）が就任することになったと発表した。長沢氏は今年９月までＪ２大宮で指揮。かつては磐田、岡山でも監督を務めるなど豊富な経験があり、クラブは最短でのＪ１復帰へ白羽の矢を立てた。クラブを通して、長沢氏は「伝統と実績のある湘南ベルマーレの一員として、このクラブに携われることを大変光栄に思います。目の前の一試合、一つひとつの結果に徹底してこだわ