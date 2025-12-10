【モデルプレス＝2025/12/10】女優の北川景子が12月10日、都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式に出席。「エル ベストアクトレス賞」を受賞し、自身が演じる役柄について語った。【写真】北川景子、素肌輝くノースリドレス姿◆北川景子、ノースリドレス姿で登壇本アワードは、その年に公開された映画の中から、ファッション・メディア「ELLE」が選ぶベスト作品を決定するもの。北川は日本の映画界で輝く女優に贈られる