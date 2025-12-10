アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）は１０日、傘下のアサヒビールで１１月の売上高が前年同月比７割台後半になったと発表した。システム障害で停止した商品の出荷を再開した１０月に一時的に多くの受注があった反動やお歳暮用のビール商品の出荷制限などが響いたという。１０月は９割超だったが、減少幅が拡大した。１０〜１１月の累計では、前年同期比８割台半ばとなった。毎月開示しているカテゴリーやブランド別の数