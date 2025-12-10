FC町田ゼルビアは10日、DF菊池流帆とGK谷晃生が『DAZN』で中継されるブンデスリーガ第14節・フランクフルトvs.アウクスブルクの解説にゲスト出演すると報告した。試合は日本時間13日の23時30分キックオフ。フランクフルトには日本代表MF堂安律が所属している。