【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、新曲「街灯」のダンスパフォーマンス映像を公開した。 ■コレオグラフはs**t kingzのOguriとBE:FIRSTのSOTA 12月8日にデジタルリリースされた「街灯」は、ファミリーマートのクリスマスキャンペーンのタイアップ曲で、寒い季節にそっと寄り添い、心を温かくしてくれるハッピーなパーティーソング。BE:FIRSTが出演するCMも