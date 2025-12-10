BE:FIRSTが、ファミリーマート クリスマスタイアップソングの最新曲「街灯」のDance Performance映像を公開した。「街灯」は、Chaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁（Jazzin’park）、キーボードプレイヤー井上惇志、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。ゴスペルをベースにドラマチックに展開する軽快なトラックに、表情豊かなBE:FIRSTの歌声と温もりあふれるコーラスワークが重なり、心を温かくしてくれるハッピーなパ