SUPER BEAVER¤Î¿·¶Ê¡ÖÀ¸¤­¤¬¤¤¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026 ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°)¤¬¡¢12·î22Æü(·î)¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ø¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026 Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026 ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢Âç°ìÈÖ¤ËÎ×¤à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤È²¹¤«¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿