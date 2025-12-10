巨人・佐々木俊輔外野手が１０日、盗塁数の大幅増加を目標に掲げた。チームは来季に向けて走塁改革に動いており、俊足の佐々木にかかる期待は大きい。「足を売りにしてるので食い込みたい。盗塁は足の速さだけじゃないと思うし、極めていって、レギュラーに近づける、監督が使いたいと思える選手になりたい」と力を込めた。２年目の今季は５３試合に出場して打率２割４分８厘、１０打点で、盗塁数は１。オフシーズンに入ってか