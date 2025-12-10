日本がイングランドと対戦日本サッカー協会（JFA）が12月10日、来年の3月31日にイングランド代表とウェンブリースタジアムで対戦することを発表した。イングランド代表もウルグアイ代表、日本代表との2連戦を公式発表したなか、トーマス・トゥヘル監督が「世界トップ20の2チームと対戦したかった」とコメントした。FIFAランク4位のイングランド代表が、FIFAランク16位のウルグアイ代表と、同18位の日本代表と3月にウェンブリー