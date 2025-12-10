中国軍機によるレーダー照射をめぐり日本と中国で対立が続く中、9日に中国国営メディアが「現場でのやりとり」とする音声データを公開しました。一方、小泉防衛相は「危険回避のために十分な情報でなかった」と反論しました。■小泉防衛相、中国メディアに“反論”慌ただしく備える報道陣の前に、姿を見せた小泉防衛相。小泉防衛相（10日午前）「危険の回避のために十分な情報がありませんでした」今月6日に起きた、中国軍の戦闘機