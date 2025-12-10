12月7日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、サッカー日本代表OBの柏木陽介と柿谷曜一朗が出演。ともに代表チームで戦ったコメンテーターの槙野智章と北中米W杯について語る中で、柿谷が現役時代の苦い思い出を振り返った。【映像】最もレベルが高いのは…各組のパワーランキングW杯のグループ組み合わせについて激論を交わした3人。槙野は「全体的に見ても“死のグループ”みたいなものはあまりない印象」としつつも、「ただ、簡単