BE:FIRST「街灯」Dance Performanceサムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのファミリーマート クリスマスタイアップソングの最新曲「街灯」のDance Performance映像が公開された。【動画】公開されたBE:FIRST / 街灯 -Dance Performance-BE:FIRSTがCM出演するファミリーマート クリスマスタイアップソング「街灯」が、12月8日にリリース。今作は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Sailing」などを手が