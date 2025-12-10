巨人の石井琢朗２軍監督が１０日、都内のミズノショップ神宮外苑でトークショーを行った。先着で集まった２０人のファンを前に、自身の現役時代に関するトークをしたほか、ファンからの質問に答えたり、写真撮影に応じるなどして交流した。秋季キャンプでは「巨人軍だけに強人（きょうじん）軍でありたい」と２軍のスローガンを決定。今オフの過ごし方については、「何か選手の気付きだったり、プラスアルファにつなげていきた