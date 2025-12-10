９日、北京で開かれた習近平外交思想の学習研究活動座談会。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京12月10日】中国北京市で9日、習近平（しゅう・きんぺい）外交思想の学習研究活動座談会が開かれ、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長が演説した。