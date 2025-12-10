俳優の大竹しのぶさん（68）が9日、主演舞台『ピアフ』（2026年1月10日から1月31日まで上演）の製作発表に登場。元夫である明石家さんまさんが出席した息子の結婚式の裏話を明かしました。舞台『ピアフ』は、フランスが最も愛した歌手といわれる、エディット・ピアフの人生を描いた物語で、2011年に初演され、来年15周年の記念公演が行われます。大竹さんは、「15周年ということで“もうそんなにたってしまったのか”と思って。ピ