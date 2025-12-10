日本時間の11日、ノーベル賞の受賞者らが出席する晩さん会が行われます。メニューは極秘ですが、シェフやパティシエらへの取材で「ヒント」を得ることができました。およそ1300人が出席する晩さん会の料理を担当する今年のメインシェフに選ばれたのはスウェーデン在住の2人です。本岡英恵記者（NNNストックホルム）「晩さん会でメインシェフを務めるお2人が普段働いている2つ星レストランにきました」毎年、注目される晩さん会の料