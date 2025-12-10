日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」が１０日に放送され、千鳥・大悟、ノブ、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。この日は「私が今年買ってよかったものクイズ」を進行。タレント・長嶋一茂の買い物を推理した。一茂は「２０万円の超高性能マットレスを買って良かった」と満足顔。「（睡眠時間は）１時間ぐらい延びた気がする」と話した。超高性能マットレス以外で一茂が「買って良かったもの」が出題さ