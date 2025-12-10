「ＡＣＬＥ・１次リーグ、広島１−０上海申花」（１０日、エディオンピースウイング広島）広島が年内最終戦を白星で締めた。チームを４シーズン指揮したミヒャエル・スキッベ監督の広島最終戦を白星で飾った。前半は両チームとも好機を逸し、スコアレスで終えた。後半に入っても膠着（こうちゃく）状態が続いていたが、後半３３分にＤＦ・荒木隼人がコーナーキックをヘディングで合わせて先制の決勝ゴールをたたき込んだ。そ