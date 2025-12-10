ＷＥリーグ・ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮに所属する仲田歩夢が１０日、インスタグラムを更新。「ひさびさ髪巻いた記念日」と、イルミネーションをバックに撮影したオフショットを投稿した。黒のコートに大きめのマフラーをフワッと巻いた冬コーデ。ロングヘアをオシャレにセットし、「大人になってから冬がすきになりました」とつづった。美人サッカー選手としても注目され、インスタグラムのフォロワー数１０万人超。