育児に奮闘するママにとって、親族からのサポートは何よりも心強いもの。しかしその親族がデリカシーのない言葉や無神経な行動をとることで、逆にママを追い詰める存在になってしまったら……？今回の投稿者さんは義実家からの理不尽な否定に深く傷つき、自己肯定感まで下がっているようです。『義両親や義兄夫婦から、育児や子どものことを否定されるのがキツイです』投稿者さんは0歳と2歳のお子さんをもつママ。一方で義兄夫婦