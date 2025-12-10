12月3日、知人の20代女性を恐喝して現金5000円を振込送金させた疑いで新潟市の建設作業員の男が逮捕されました。恐喝の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区蒲原町の建設作業員の男(26)です。男は12月3日、下越地方に住む知人の20代女性に対して、SNSで「まず払えよ」「失明させるぞ」などと脅迫し、現金5000円を振込送金させた疑いがもたれています。被害女性から警察に相談があり、男の行為が発覚。警察の調べに対し、男は「事件