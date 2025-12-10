新潟県長岡市出身でプロ野球・千葉ロッテマリーンズの田中晴也投手が地元に凱旋。ファンとふれあい、来シーズンの飛躍を誓いました。 長岡市で開かれた後援会主催の激励会に出席したのは、地元出身で千葉ロッテの田中晴也投手です。3年目の今シーズンは一時けががありながらも、夏まで先発の一角として活躍。13試合に登板し、3勝を挙げるなど成長をみせています。田中投手はそんな奮闘を支えてくれた声援に感謝