新潟県佐渡市で12月10日、年末年始の防犯体制を強化する特別警戒出動式が行われました。人の移動が増える時期に合わせ、テロなどへの備えを一層強めようと、佐渡海上保安署や東京税関佐渡監視所佐渡警察署の3つの機関が協力し警戒にあたります。【佐渡海上保安署渋谷卓矢 署長】「県民・観光客の皆様が安心安全な年末年始を迎えることができるよう、3機関が緊密な連携をしていきたい」【佐渡警察署伊藤朋生 署長】「街頭活動の