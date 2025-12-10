新潟県加茂市の自宅で80代の父親に対し首を絞めるなどして殺害しようとした疑いで49歳の息子が12月10日、逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、加茂市五番町の会社員の男（49）です。男は9日午後6時半ごろ、加茂市の自宅で口論となった80代の父親に対し、その場にあった鉄製のクロスレンチを投げた上、馬乗りになってタオルで首を絞めて殺害しようとした疑いが持たれています。当時現場にいた男の姉から「父親が弟に