歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）が10日、出演する舞台の製作発表会見に出席。2025年を振り返り、長女の市川ぼたんさん（14）、長男の市川新之助さん（12）への思いを明かしました。会見では、もうすぐクリスマスということで、過ごし方を聞かれると「あしたからタイのバンコクに行きまして、舞台に出演するんですね。1月の子どもたちの稽古も見て、自分の稽古もあり、バンコクの稽古もあり、あとテレビの撮影とか会見とか」と、