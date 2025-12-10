◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５優勝決定戦」（１０日、後楽園ホール）全日本プロレスは１０日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５優勝決定戦」を開催した。優勝戦は、７日の名古屋大会までの公式リーグ戦でＡブロックは、綾部蓮、タロースの「タイタンズ・オブ・カラミティ」が４勝１敗の勝ち点８で１位。Ｂブロックは世界タッグ王者の「ＨＡＶＯＣ」ザイオン、オデッセイが５戦