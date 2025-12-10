介護施設で入所者2人を殺害した罪に問われている元職員の女の初公判が開かれました。女は全面的に否認し、無罪を主張しました。◇予定されている裁判の回数は、60回。審理期間は210日間にも及び、これは裁判員裁判として、過去2番目の長さです。それだけ長い時間をかけて審理する必要がある裁判、ということ。法廷に立ったのは、介護老人保健施設の元職員、赤間恵美被告（39）。施設に入所していた2人の男性を、殺害した罪などに