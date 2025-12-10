【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERの新曲「生きがい」（フジテレビ系2026 アスリート応援ソング）が、12月22日に配信リリースされることが決定。配信ジャケットも公開された。 ■目標に向かって進み続けるすべての人を後押しする一曲 さらに、12月12日22時30分からTOKYO FM / JFN系列で放送される『SCHOOL OF LOCK!』内のSUPER BEAVERのレギュラーコーナー「ビーバ