10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の5万510円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては92.8円安。出来高は2286枚となっている。 TOPIX先物期近は3386.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.52ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5