2025年12月10日（水）、北海道ニセコ町のマウンテンリゾートホテル『ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ』の温泉併設サウナが全面リニューアルオープンしました。 画像：明海グループ株式会社 サウナリニューアルのコンセプトは“北海道”。改修をプロデュースしたのは、“ととのえ親方”こと松尾 大氏。 画像：明海グループ株式会社 ニセコを代表する動植物が浮かび