成田空港で撮影されたとされる手続きに関する案内が、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。微博で55万のフォロワーを持つブロガーはこのほど、SNSに投稿された写真をシェアした。写真には、成田空港のロビーの液晶画面に「入国に必要な申請」の案内が表示されており、「入国までに必ずご自身で申請が必要です。以下の対象国に入国のお客さまは2次元バーコードより申請ください」と呼び掛けられている様子が映ってい