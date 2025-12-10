ボートレース下関の開設71周年記念「G1海響王決定戦」は10日、4日目11Rまでの予選が終了。11日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。地元エースが踏みとどまった。重成一人と並ぶ得点率8位で予選最終日を迎えた寺田祥（47＝山口）。6号艇だった1Rはじわじわと伸ばしていくも、はじかれて6着。2号艇の後半6Rは準優勝戦入りへ3着条件となった。その一戦を2コースから鋭く差し抜けて今節2勝目をゲット。得点率