フジテレビ系「2025 FNS歌謡祭 第2夜」が10日に放送され、柴咲コウのコラボカバーが大反響を呼んでいる。柴咲は、京本政樹長男で、SixTONESの京本大我と共に、自身が主演した2004年の大人気ドラマ「オレンジデイズ」の主題歌、Mr.Children「Sign」を熱唱。このカバーに視聴者は歓喜。ネット上には「萩尾沙絵(柴咲コウ)が歌うミスチルのSignはすごく胸熱！！！」「エモいにも程があるだろよ」「このイントロだけで甦るわいろ