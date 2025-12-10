公正取引委員会は１０日、フリーランス取引適正化法違反や違反の恐れがある行為が認められたとして、放送業と広告業の計１２８事業者に対し、是正を求める指導を行ったと発表した。発表によると、指導を受けたのはテレビやラジオといった放送業の５４事業者と、広告代理店などの広告業の７４事業者。放送業では番組制作や演出、イベントの司会をフリーランスに委託した際、報酬額や支払期日といった取引条件を明示していないな