山梨県南アルプス市で信号待ちをしていた車の男性に、バイクに乗った人物がスプレーのようなものをふきつけ、現金を奪い逃走しました。■信号待ちの車に「スプレー強盗」民家から離れた人通りの少ない交差点。強盗事件は、その路上で起きました。110番通報「車で信号待ち中に、助手席のバッグを盗まれた」警察によると、現場は山梨県南アルプス市の県道交差点。被害にあったのは、南方向に車を走らせていた40代の会社役員の男性で