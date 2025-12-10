ロックバンド、ハウンドドッグのメンバーだったキーボード蓑輪単志（65）とベース鮫島秀樹（70）がFM NACK5「森田健作青春もぎたて朝一番！」（14、21日午前6時30分）に出演する。このたび、行われた収録でパーソナリティー森田健作（75）とアシスタント酒井法子（54）と対面。箕輪は「ラジオ出演と言うと、これまで深夜ばかり。早朝は初めてなので心が洗われる気分です」。鮫島は「これからは朝でも相応しい活動をしていきたい