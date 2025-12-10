日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00〜)から生まれた「京佳お嬢様と奥田執事」が映画化することが、10日に放送された同番組で発表された。番組10周年記念特別企画として、1月16日から『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』と同時上映される。、映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』今年1月に「男女即興ユニット」で生まれたぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃとガクテンソク・奥田の