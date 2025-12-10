AIに文書を読み込ませ、そのOCR能力を評価付けする「OCR Arena」が公開されています。Battle - OCR Arenahttps://www.ocrarena.ai/battle記事作成時点のランキングは1位が「Gemini 3 Preview」、2位が「Gemini 2.5 Pro」、3位が「Opus 4.5 (Medium)」(Claude)、4位が「Gemini 2.5 Flash」、5位が「GPT-5.1 (Medium)」でした。モデル名の右に書かれたELOはイロレーティングのスコア、Win Rateは対戦勝率、Battlesは対戦回数を示しま